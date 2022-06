Como ajustar a intensidade do Toque Tátil [iPhone e iPad]

Há alguns anos, quando lançou o iPhone XR, a Apple começou o processo de aposentadoria da tecnologia chamada por ela de 3D Touch. Com isso, a camada dedicada ao recurso não precisou mais ser usada e tudo foi substituído por software, em conjunto com o já presente Taptic Engine.

Essa “nova” tecnologia foi batizada de Toque Tátil (Haptic Touch) e está disponível em iPhones SE (segunda geração ou posterior), XR, 11 e mais recentes — além de iPads, mas sem o feedback tátil, é claro.

Se você usa bastante esse recurso, saiba que a Maçã possibilita que você altere a duração do toque, ou seja, o tempo necessário para revelar as ações, os menus contextuais e as pré-visualizações de conteúdo. A seguir, veja como alterar essa configuração por aí!

No iPhone/iPad, abra os Ajustes e vá até Acessibilidade » Toque » Toque Tátil. Depois, escolha entre as duas opções disponibilizadas: “Rápido” ou “Lento”.

Mais abaixo, é possível fazer um teste para escolher quais dos dois mais lhe agrada.

Qual das duas opções você prefere? 😁