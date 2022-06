Como visualizar apenas os anexos no Notas [iPhone, iPad e Mac]

Apesar de existirem dezenas de aplicativos de terceiros para esse fim, fato é que o Notas (Notes) é uma excelente opção para quem busca uma solução para manter as suas anotações organizadas. E o melhor: de graça, já que se trata de um app nativo do iOS/iPadOS/macOS.

Publicidade

Caso você use esse app com bastante frequência e queira buscar por um anexo de uma forma mais fácil, é possível visualizar apenas esses tipos de arquivos.

Veja, a seguir, como é superfácil fazer isso através dos apps para iPhone/iPad e Mac!

Como visualizar apenas os anexos no Notas do iPhone/iPad

Com o app Notas aberto, selecione a pasta desejada de anotações (se estiver dentro de uma anotação, por exemplo, selecione “Todas [nome da pasta]”, no canto superior esquerdo). Em seguida, toque no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e em “Ver Anexos”.

Por lá, você verá todos os anexos divididos em categorias como “Fotos e Vídeos”, “Escaneamentos” e “Sites”, por exemplo. Toque em “Mostrar Tudo” para encontrar exatamente aquele arquivo que procura.

Como visualizar apenas os anexos no Notas do Mac

Abra o Notas e, na barra de menus, vá até Visualizar » Mostrar Navegador de Anexos. Se preferir, é possível fazer isso também usando o atalho ⌘ command 3 . Em seguida, será possível navegar pelas categorias de anexos na parte superior.

Bem útil, sem dúvidas! 📝