Firefox agora tem proteção contra cookies ativada por padrão

Em 2021, com o lançamento do Firefox 86, a Mozilla estreou a ferramenta “proteção total contra cookies”, criada para evitar que outras empresas se aproveitassem dos dados de navegação de seus usuários em anúncios direcionados. Essa opção, vale lembrar, podia ser ativada no modo “Estrito” de outro recurso de privacidade do navegador, o ETP (Enhanced Tracking Protection).

Desta vez, após pouco mais de um ano, a companhia anunciou que ativará o Total Cookie Protection por padrão em todas as versões do seu navegador para desktops, disponível para macOS, Windows e Linux. Segundo a Mozilla, essa mudança permitirá que seus usuários se protejam de rastreadores “sem afetar sua experiência de navegação”.

Por mais de uma década, a Mozilla tem liderado com orgulho a luta para construir uma internet mais privada. Trazer a proteção total contra cookies para todos os usuários do Firefox é nosso próximo passo para criar uma internet melhor, onde sua privacidade não seja opcional.

Basicamente, quando ativado, o recurso armazena os cookies coletados por cada site em uma espécie de “pote” associado àquele endereço, impedindo que terceiros acessem dados de outras páginas indistintamente — o que dificulta a identificação do usuário. Antes, essas informações eram guardadas em único local acessível por qualquer domínio na web.

No Android, o Total Cookie Protection já está presente no Firefox Focus — versão do navegador para dispositivos móveis focada em privacidade. O iOS, por sua vez, não pode receber o recurso devido às diretrizes da App Store, que obrigam o uso do WebKit e proíbem a adoção de engines de terceiros para navegadores.

A versão mais recente (101) do Firefox para desktop pode ser baixada nessa página.