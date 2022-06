Instagram anuncia novos recursos de supervisão parental

Como resposta à crescente preocupação dos mais jovens nas rede sociais, Meta anunciou hoje seus recursos de supervisão parental, incluindo a possibilidade de limitar o uso no Instagram.

Seguindo ações com as do TikTok, o Instagram agora permitirá que os pais ou responsáveis pelos adolescentes tenham maior controle sobre o uso do app. Se antes era preciso que os adolescentes enviassem convites para que pais participassem da ferramenta de supervisão, agora os responsáveis também podem. Uma vez no controle, os pais podem especificar momentos durante o dia ou da semana para limitar o uso do adolescente no app. Além disso, será possível ver quando e quem o adolescente denuncia, seja contas ou posts.

O recurso já está disponível nos Estados Unidos e chegará ainda este mês nos seguintes países: Alemanha, Austrália, Canadá, França, Irlanda, Japão e Reino Unido; os demais países receberão até o final deste ano.

Há ainda outras ótimas novidades que não se limitam ao controle parental: o recurso que chamaram de “nudges” (ou “cutucões”) identificará quando os adolescentes estiverem somente olhando um mesmo tipo de conteúdo por muito tempo e o “cutucará” para lembrar de ver outras coisas na aba “Explorar”. De acordo com a empresa, a ideia é incentivá-los a ver algo diferente e evitar qualquer coisa associada à comparação de aparência.

Outro recurso bacana é o “Take a Break” (ou “Faça uma pausa”), que mostra um aviso lembrando de parar um pouco com o app. O limite de tempo é estabelecido previamente e pode ser alterado nas configurações do app. Por enquanto, a novidade está sendo testada ainda nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Irlanda, no Canadá e na Nova Zelândia, mas logo novos países entrarão na lista.

Para sustentar os novos recursos, a Meta ainda revelou que trabalhou diretamente com adolescentes, pais e especialistas a fim de “construir produtos e experiências que ajudam a manter os jovens seguros”, incorporando as “melhores práticas das Nações Unidas (ONU), da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e de grupos de direitos da criança”.

Como sempre, é sempre crucial que haja o monitoramento dos pais e medidas como essas são sempre bem-recebidas.