iOS 15.6, iPadOS 15.6, macOS 12.5, watchOS 8.7 e tvOS 15.6 ganham terceiras versões beta

Exatas duas semanas após liberar as segundas, a Apple disponibilizou hoje para desenvolvedores as terceiras versões beta do iOS 15.6 (compilação 19G5046d ), do iPadOS 15.6 (idem), do macOS Monterey 12.5 ( 21G5046c ), do watchOS 8.7 ( 19U5046b ) e do tvOS 15.6 ( 19M5046c ).

Como informamos, até o momento não há informações de grandes mudanças nessas versões, compreensivelmente — quaisquer mudanças relevantes, é claro, nós avisaremos por aqui.

Além disso, vale notar que em paralelo a isso também já estamos nas primeiras betas do iOS 16, do iPadOS 16, do macOS Ventura 13, do watchOS 9 e do tvOS 16. Estes novos sistemas, porém, só deverão ser lançados para todos os usuários em setembro/outubro.

Essas novas versões aparecerão em breve, também, no Apple Beta Software Program.