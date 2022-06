Novo iPad de 14,1″ poderá não ser Pro; modelo de entrada ganhará update

Como mostramos por aqui na semana passada, um leaker mencionou que a Apple estaria desenvolvendo um novo iPad Pro de 14,1 polegadas. O analista especializado em displays Ross Young, no momento, confirmou o rumor, adicionando que o potencial produto contaria com uma tela com tecnologia de Mini-LED e ProMotion. Porém, agora parece que a coisa mudou de figura.

O próprio Young publicou, hoje, um tweet para seus Super Followers (assinatura paga de um perfil do Twitter) corrigindo a informação. Segundo ele, o iPad de 14,1″ não terá tela Mini-LED, nem ProMotion (taxas de atualização variáveis de até 120Hz). Assim, o novo tablet não seria da família Pro, de maneira a integrar a linha convencional ou Air.

O rumor mais novo vai ao encontro do que já repercutimos quanto aos próximos iPads Pro. Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou que os novos modelos da linha serão lançados ainda neste ano. Ross, por sua vez, disse que o suposto iPad de tela maior seria anunciado apenas no início de 2023, bem como que a nova versão de 11″ continuará — estranhamente — sem tela Mini-LED.

Caso se concretize, a especulação torna ainda mais injustificável a alegação da Apple sobre a tecnologia de tela mais avançada ser reservada apenas para a versão maior do iPad Pro. Como lembrou o iMore, a empresa já afirmou que a tecnologia Mini-LED seria necessária apenas em displays maiores, como o de 12,9″, de modo a não pôr em jogo a portabilidade do tamanho menor. Seria muito interessante ver como a Maçã distorceria a realidade argumentaria para defender uma tela de 14,1″ sem Mini-LED…

Novidades no modelo de entrada

Além disso, o 9to5Mac revelou rumores novos sobre o modelo de entrada do iPad, atualmente na nona geração. Segundo fontes não reveladas do site, a décima geração do dispositivo finalmente deverá contar com uma porta USB-C, substituindo a Lightning, assim como os modelos Pro e Air. O tablet viria com um processador A14 Bionic, 30% mais poderoso que o A13 Bionic que equipa o atual iPad “nada”.

Outra novidade interessante seria uma melhora no display, que aumentaria das atuais 10,2″ para 10,5″ ou 10,9″. A resolução também ganharia um upgrade, equiparando-se à do iPad Air mais recente, embora sem uma gama de cores mais ampla, como o padrão DCI-P3, e sem brilho mais intenso — recursos reservados aos modelos mais avançados.

Ademais, o modelo Wi-Fi + Cellular passaria a contar com a tecnologia 5G. Não foi confirmado se o design seguiria a linha de menos bordas e Touch ID lateral do iPad Air ou se continuaria com o desenho convencional e já ultrapassado do iPad de nona geração, embora outras mudanças possam indicar uma renovação nessa área.