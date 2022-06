Promoções na App Store: FoodyLife, RecipeChef, SnipNotes e mais!

Para esta terça-feira, confira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store! 🍟

O FoodyLife, criado por Hau-Ben Shih, é um diário de alimentação e o nosso destaque do dia.

Ao contrário de outros aplicativos do tipo, o app não se foca na contagem de calorias, mas sim no acompanhamento visual das suas refeições. A ideia é bem simples: tire foto de tudo o que você come durante o dia e adicione à sua linha do tempo.

Cada item adicionado permite que você faça anotações; além disso, é possível, ainda, aplicar filtros nas suas fotos, adicionar lembretes e obter relatórios mais detalhados dos seus hábitos/progresso.



Acompanhe a sua alimentação e bom apetite! 😛

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam mais de R$220 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS

Gerenciador de receitas (compra interna da versão PRO com desconto de 25%).

Escaneamento de documentos.

Coleção de pequenos jogos.

App para macOS

Anotações.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🛸