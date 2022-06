Seria essa a Tela Sempre Ativa dos “iPhones 14 Pro”?

Enquanto os rumores sobre uma possível Tela Sempre Ativa (Always-On Display) nos “iPhones 14 Pro” estão ganhando força, um vídeo curto talvez nos mostre que a tecnologia está mais perto do que imaginamos. Ou não, afinal essas coisas, como sempre, dependem da Apple.

Publicidade

Os testes do iOS 16 apenas começaram, mas um usuário compartilhou no Twitter sua experiência com um comportamento muito, digamos, peculiar da tela do iPhone enquanto o aparelho recarregava: primeiro vemos o relógio/data, os widgets e o ícone de bloqueio aparecem esmaecidos na tela completamente escurecida. Só depois que o botão lateral é pressionado que a tela liga completamente, mostrando as cores do wallpaper.

Don't know if it's a bug or hint towards AOD, But I have noticed this a couple of times now when I charge the device throughout the night and pick it up in the morning…@zollotech #WWDC22 #iOS16beta1 #iPhone #iOS #Apple pic.twitter.com/guAvX5AZXy — A14 (@A14_2005) June 8, 2022

Como o próprio autor relatou, isso aconteceu somente duas vezes, depois que ele deixou o aparelho recarregando durante a noite. Após ter gravado o vídeo, ele conta que tentou replicar o ocorrido e não conseguiu mais.

É claro, em se tratando de um sistema beta que acabou de ser liberado, pode muito bem ser um bug qualquer. Ainda sim, não deixa de apontar para uma possibilidade de vermos a Tela Sempre Ativa no iOS 16 e em iPhones atuais, já que o comportamento seria muito parecido com esse.

Publicidade

O recurso, como falamos, é esperado nos “iPhones 14 Pro” pois eles supostamente virão com uma tela ProMotion capaz de reduzir a frequência para até 1Hz — atualmente, as telas dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max conseguem atingir um mínimo de 10Hz. Ainda assim, não me admiraria se isso fosse mesmo a Maçã realizando alguns testes nesse novo sistema.

via Svetapple.sk