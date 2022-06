Webex agora permite levar reuniões para carros com o CarPlay

Enquanto as incríveis novidades para sistemas automotivos anunciadas na WWDC22 não chegam, que tal aproveitar esta: o Webex agora está disponível também no CarPlay.

A novidade anunciada pela Cisco se chama Move to Mobile e permite que, enquanto você estiver em uma reunião do Webex, transfira a chamada rapidamente de um Mac para um iPhone e de um iPhone para um carro equipado com o CarPlay.

Isso quer dizer que, se você estiver em uma reunião e precisar sair do Mac, poderá levá-la até o carro e continuar a chamada por lá.

Para transferir a chamada do desktop para seu iPhone, é preciso escanear um código QR; já para conectar ao CarPlay, basta plugar o iPhone.

E as novidades não param por aí: a empresa afirmou que na próxima atualização, prevista para agosto, os usuários poderão também assistir às gravações de reuniões anteriores no CarPlay e, “caso estejam presos no trânsito, poderão botar em dia as reuniões que perderam durante o dia”.

Como o número de pessoas trabalhando em regime híbrido, tanto remota quanto presencialmente, a novidade é bem-vinda. Só espero que o trabalho nos “seguir” até no carro não se torne uma “tendência”…

