WhatsApp libera migração do Android pro iPhone (ainda em beta)

Em abril de 2021, o WhatsApp comunicou que finalmente seria possível migrar chats do Android pro iPhone (e vice-versa). O problema é que isso demorou bastante para ser implementado, chegando apenas em agosto passado — e beneficiando primeiro usuários de Android, já que a migração começou do iOS para o sistema operacional do Google, se expandindo depois para mais modelos/fabricantes.

Apenas em janeiro deste ano, a Meta começou a realizar os testes da migração do Android pro iOS, e agora, meses depois, o recurso finalmente saiu do papel, como anunciou Mark Zuckerberg em seu perfil no Facebook.

Estamos adicionando ao WhatsApp a capacidade de alternar com segurança entre telefones e transferir seu histórico de bate-papo, suas fotos, seus vídeos e suas mensagens de voz entre o Android e o iPhone, mantendo a criptografia de ponta a ponta. Este é um recurso muito solicitado. Lançamos a capacidade de mudar do iPhone pro Android no ano passado, e agora adicionando do Android pro iPhone, também.

De acordo com WABetaInfo, você precisa de um Android rodando minimamente a versão 5 do sistema e um iPhone com o iOS 15.5 ou superior. Todo o processo é feito pelo aplicativo da Apple chamado Migrar para iOS, disponível no Google Play, e exige alguns requisitos — como, por exemplo, o iPhone estar totalmente “zerado”.

Vale notar, também, que o recurso está sendo liberado agora ainda em fase beta, para alguns poucos usuários — a tendência, contudo, é que em breve ele esteja disponível para todos.

A solução desenvolvida pela Meta mostra que ela trabalhou junto à Apple para criar essa opção, já que a migração é feita pelo aplicativo criado pela Maçã para ajudar novos usuários de iPhones a transferir dados como contatos, mensagens, fotos, vídeos, emails e calendários do seu antigo aparelho (Android) pro novo (iPhone).

