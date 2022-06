Apple já perdeu 25% do seu valor de mercado em 2022

Apesar de já ter estado em uma trajetória de subida, o valor de capitalização da Apple vem ultimamente descendo. Como cobrimos no mês passado, a petroleira Saudi Aramco tomou o lugar da Maçã como a mais valiosa do mundo em meio à situação atual do mercado.

Publicidade

Agora, tem-se que essa queda da gigante de Cupertino já soma 25% só neste ano, conforme publicou a Bloomberg. São US$764,5 bilhões de perda de valor de mercado, até agora.

Como mostra o gráfico acima, a Apple atingiu o valor de US$1 trilhão em 2018. Então, em 2020, dobrou a capitalização, atingindo a marca de US$2 trilhões. No ano passado, a empresa chegou a US$3 trilhões, mas começou uma trajetória de queda, embora com algumas altas. Agora, a Maçã está perigosamente perto de atingir novamente os US$2 trilhões.

“Da mesma forma que a Apple se beneficiou do mercado em alta estimulado pelo Fed (Federal Reserve, semelhante ao nosso Banco Central), ela irá sofrer na medida em que a baixa taxa de juros e subvenções de alívio quantitativas desaparecem”, disse David Trainer à Bloomberg, diretor executivo da empresa de pesquisa em investimentos New Constructs.

Publicidade

Ou seja, também é importante observar que empresas de tecnologia de uma maneira geral estão sofrendo com a inflação e as altas taxas de juros, os lockdowns, a guerra na Ucrânia, a diminuição na demanda, entre outros fatores. De qualquer modo, a notícia e a situação continuam sendo ruins para a Apple, que registra essa grande perda e não apresenta previsões muito positivas.

De acordo com a Bloomberg, as projeções dos ganhos da Apple no terceiro trimestre foram cortadas em 7,8%. As da receita da empresa, por sua vez, diminuíram em 4,2%. As ações da Maçã, por sua vez, atingiram o nível mais baixo da avaliação de compra de analistas em mais de um ano. Também foi informado que 18,7% da receita de 2021, bem como 30% do lucro geral, adveio de serviços — mostrando a importância dessa área para a empresa.

Algo interessante apontado pelo veículo é o histórico de empresas de tecnologias que sofrem queda no valor de mercado e de ações, relacionando isso com o fato de cada companhia ter sua era. Assim, ao passar do auge, é difícil recuperar níveis anteriormente atingidos, o que muitas vezes sequer ocorre. Foi dado o exemplo da Cisco, cujo valor atual é 46% menor ao do pico atingido no início dos anos 2000.

Publicidade

A verdade é que o mercado está em constante oscilação e a Apple — como todas as empresas — é continuamente posta à prova para se manter no alto patamar do mercado. O possível desenvolvimento de um headset de realidade aumentada/virtual, por exemplo, é um claro sinal de que a empresa tem consciência de que precisa ir além para não ficar mais conhecida pelo passado do que pelo presente.

Vamos acompanhando e vendo os próximos desenvolvimentos dessas questões!

via 9to5Mac