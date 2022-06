Apple TV+: “Five Days at Memorial” e “Bad Sisters” estrearão em agosto

A Apple acaba de anunciar duas séries que chegarão em agosto ao Apple TV+. Uma será um drama baseado em fatos reais e a outra, uma “dark comedy” (ou comédia sombria).

Publicidade

A primeira a estrear no dia 12 de agosto será a minissérie “Five Days at Memorial”, que contará a história de um hospital em Nova Orleans após o desastre do furacão Katrina. O drama girará em torno das difíceis condições dos médicos advindas da subida do nível da aula, falta de energia e calor insuportável no local após o desastre.

A minissérie, baseada em uma história real e adaptada do livro de Sheri Fink, será escrita e produzida por Carlton Cuse (“Lost”) e John Ridley (“A Outra História do Universo DC”), os quais também a dirigirão em conjunto de Wendey Stanzler (“Clarice”). No elenco estarão Vera Farmiga (“Amor Sem Escalas”), Robert Pine (“CHiPs”), Cherry Jones (“Transparent”), Julie Ann Emery (“Better Call Saul”), Cornelius Smith Jr. (“Scandal”), Adepero Oduye (“Falcão e o Soldado Invernal”), Molly Hager (“Happyish”), Michael Gaston (“Blindspot”) e W. Earl Brown (“Deadwood”).

“Five Days at Memorial” vem da ABC Signature, uma parte da Disney Television Studios, e estreará com os três primeiros episódios; os demais serão liberados toda sexta-feira, até 18 de setembro.

“Bad Sisters”

Uma semana depois, em 19 de agosto, estreará a comédia sombria “Bad Sisters”, criada e estrelada pela atriz Sharon Horgan (“Catastrophe”). A série, que mistura comédia e suspense, se passará na costa da Irlanda e nos conduzirá pela história das irmãs Garvey, que se juntam e prometem se proteger após a prematura morte de seus pais.

Publicidade

Junto de Horgan, estarão no elenco Anne-Marie Duff (“As Sufragistas”), Eva Birthistle (“O Último Reino”), Sarah Greene (“Dublin Murders”) e Eve Hewson (“The Luminaries”) como as irmãs Garvey. O elenco também inclui Claes Bang (“Dracula”), Brian Gleeson (“Peaky Blinders”), Daryl McCormack (“Peaky Blinders”), Assaad Bouab (“À Procura do Amor”) e a novata Saise Quinn (“Monster”).

A comédia é escrita e produzida por Horgan com Brett Baer e Dave Finkel (“New Girl”, “United States of Tara”), que a adaptou da versão belga da série “Clan”, criada por Malin-Sarah Gozin (“Tabula Rasa”). Entre os escritores também estão Karen Cogan, Ailbhe Keogan, Daniel Cullen, Perrie Balthazar e Paul Howard. Os produtores executivos serão Faye Dorn e Clelia Mountford, Gozin, Bert Hamelinck e Michael Sagol (“Sound of Metal”). Dearbhla Walsh, Josephine Bornebusch e Rebecca Gatward dirigirão a série.

Publicidade

“Bad Sisters” é produzida pela Merman Television e pela ABC Signature, em parceria com o Apple Studios, e estreará com dois episódios; os seguintes serão liberados toda sexta-feira até 14 de outubro, somando dez episódios.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.