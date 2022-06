Apple TV+: “Swagger” é renovada para a segunda temporada

Para a alegria dos fãs de basquete, a Apple anunciou hoje que “Swagger”, sua série baseada na história de vida do astro Kevin Durant (da NBA), foi renovada para mais uma temporada. Os primeiros capítulos da produção, vale lembrar, estrearam no Apple TV+ em outubro do ano passado e se estenderam até dezembro.

Em um comunicado à imprensa, a Maçã voltou a descrever a série como um conto sobre jovens talentos do esporte que “caminham a corda-bamba entre os sonhos, as ambições, o oportunismo e a corrupção”. A empresa Thirty-Five Ventures, comandada por Durant, também aproveitou para compartilhar a renovação no Instagram.

No comunicado, o criador, roteirista, diretor e showrunner da série, Reggie Rock Bythewood (“Shots Fired”), comemorou a notícia e disse que, na segunda temporada, os personagens “descobrirão o que significa ser um campeão dentro e fora da quadra, e o basquete continuará sendo inovador”.

A série, vale lembrar, tem como protagonista Ike, um ex-astro da NBA interpretado por O’Shea Jackson Jr. (“Straight Outta Compton: A História do N.W.A.”) que agora treina jovens talentos no esporte. A produção também conta com a presença do jogador de basquete Isaiah Hill, que assume o papel da jovem promessa Jace Carson.

O elenco da série traz a indicada ao Oscar Quvenzhané Wallis (“Indomável Sonhadora”), Shinelle Azoroh (“Don’t Let Go”), Tessa Ferrer, James Bingham, Solomon Irima, Ozie Nzeribe, Jason Rivera (“King of Paper Chasin’”) e Tristan Mack Wilds (“A Escuta”).

“Swagger” é uma produção da Boardroom com os estúdios Imagine Television Studios, CBS Studios e Undisputed Cinema. Além de Bythewood e Durant, a série também conta com Brian Grazer, Rich Kleiman, Samie Kim Falvey, Francie Calfo, Tony Hernandez, Kristen Zolner e Joy Kecken como produtores executivos.

Todos os episódios da primeira temporada de “Swagger” já estão disponíveis no Apple TV+. Ainda não há uma data de estreia para os novos episódios, mas é esperado que as gravações comecem já em julho.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

