Como ativar o economizador de dados no TikTok [iPhone e iPad]

Se você possui o TikTok instalado no seu iPhone/iPad, muito provavelmente você deve passar alguns minutos (ou horas) dentro do aplicativo.

A rede social focada no compartilhamento de vídeos curtos virou uma verdadeira febre mundo afora, desbancando até mesmo o Facebook e o Instagram como o app mais baixado no início de 2022.

Para que o seu plano de dados não seja afetado diretamente por esse “vício”, o TikTok permite que você ative o economizador de dados.

Com ele devidamente ativado, os vídeos podem passar a serem exibidos em uma resolução mais baixa ou até mesmo levar mais tempo para carregarem. Veja, a seguir, como ativar esse modo por aí! 📱

Abra o TikTok, toque na aba “Perfil” (no canto inferior direito) e depois naquele com três risquinhos (no canto superior direito). Depois, selecione “Configurações e privacidade”.

Na área “Cache e dados de celular”, toque em “Economizador de Dados” e ative a opção de mesmo nome.

Prontinho! Para finalizar, vale destacar que essa opção será aplicada somente enquanto você estiver conectado a uma rede móvel.

Portanto, quando estiver em uma rede Wi-Fi, o ajuste será ignorado. 😊