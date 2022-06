Como revisar os logins feitos na sua conta do TikTok [iPhone e iPad]

O TikTok é o aplicativo de compartilhamento de vídeos mais famoso e usado atualmente. Popular principalmente entre os jovens, ele permite que você possa acompanhá-los no formato vertical e possa, é claro, fazer o upload das suas próprias criações.

Publicidade

Por ser muito usado, é importante que você mantenha a sua conta segura para evitar possíveis invasões ou logins indesejados. Por isso, o app chinês permite que você analise os logins feitos diretamente nas configurações.

Caso encontre algum que não reconheça, é possível inclusive desconectar o seu perfil de um dispositivo não reconhecido por você — e aproveite para mudar a senha, é claro!

A seguir, veja como fazer esse procedimento usando o app para iPhones e iPads!

Publicidade

Com o TikTok aberto, toque na aba “Perfil” (no canto inferior direito), no botão com três risquinhos (no canto superior direito) e selecione “Configurações e privacidade”.

Depois, vá até Segurança » Seus dispositivos. Nessa tela, você verá uma lista com todos os logins feitos em seus dispositivos.

Caso não reconheça algum deles ou identifique uma sessão de um aparelho que você não usa mais, toque no ícone representado por uma lixeira (lado direito) e confirme a exclusão em “Remover”. Com isso, você será desconectado da sua conta do TikTok.

Bem fácil, não acham?! 📱