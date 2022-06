Em vídeos, Apple ensina a migrar do Windows pro Mac e mais

A Apple está constantemente atualizando seu canal brasileiro no YouTube com vídeos de suporte — os quais funcionam como espécies de tutoriais rápidos para ajudar usuários com dúvidas ou problemas recorrentes em seus dispositivos e/ou sistemas operacionais.

Publicidade

Numa nova leva de vídeos publicada ontem, a Maçã priorizou o Mac e lançou três tutoriais para ajudar tanto usuários já existentes do macOS quanto quem pretende fazer a migração pela primeira vez.

Em meio ao lançamento dos novos MacBooks Air e Pro de 13 polegadas (com chip M2), a empresa divulgou um vídeo mostrando como migrar dados de um Mac antigo para um novo, bem como também ensinou em outro como transferir dados de um PC com Windows para um Mac.

Saiba como usar o Assistente de Migração para transferir informações de um PC com Windows para um Mac, incluindo contatos, calendários, fotos e muito mais.

Saiba como usar o Assistente de Migração para transferir informações do seu antigo Mac para o novo, incluindo documentos, apps, ajustes e muito mais.

Para quem já tem um Mac e pretende simplesmente contar com os mais novos recursos e definições de segurança do macOS, a empresa também lançou um vídeo ensinando como atualizar o sistema operacional.

Publicidade

A Maçã, vale recordar, anunciou recentemente também o macOS Ventura 13. Então, é bem provável que muita gente vá precisar desses vídeos daqui a alguns meses, quando o SO for liberado em versão estável.

Saiba como instalar atualizações de software no Mac assim que estiverem disponíveis para que você sempre tenha os recursos mais recentes do macOS.

Os vídeos contam com narração e legendas — as quais transcrevem fidedignamente o conteúdo do áudio executado.

Eles vídeos são bastante didáticos, contando com ícones, animações e imagens desenhadas especialmente para simular o trabalho na tela tanto de um Mac quanto de um PC com Windows.