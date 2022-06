Google Duplex chega ao Brasil com recursos de IA

Ontem, o Google anunciou em um evento a chegada do Duplex no Brasil. Trata-se de uma tecnologia de inteligência artificial apresentada em 2018, quando a empresa surpreendeu com a demonstração de uma ligação de um robô marcando um corte de cabelo. Ela já ganhou robustez nos Estados Unidos e foi expandida para outros países, desembarcando agora na Terra Brasilis.

No Brasil, o Google Duplex é até agora baseado em três funções. A primeira delas não é diretamente acessível ao usuário, embora este se beneficie dela. Estão sendo feitas ligações automatizadas com o uso da inteligência artificial para diversos estabelecimentos com o objetivo de atualizar as informações no Google Maps e na buscador.

As chamadas tiram proveito da tecnologia de compreensão de linguagem natural, que dá mais naturalidade à voz da máquina, tirando aquele ar robótico. De acordo com o Tecnoblog, porém, a conversa ainda apresenta sinais de robotização.

Segundo a empresa, o robô identifica que se trata de uma ligação automatizada no início do contato, medida tomada em nome da transparência. Então, é perguntado o horário de abertura e fechamento do local. Cerca de 200 chamadas estão sendo feitas por dia e já foram realizadas mais de 50 mil nos últimos três meses com esse propósito.

A segunda função está em testes e é feita em parceria com o Ingresso.com. A ideia é que, por meio do Duplex na web, seja possível pesquisar por sessões de cinema e já comprar ingressos sem sair da busca, com a ajuda do Google Assistente. Assim, são evitados formulários e uma quantidade maior de páginas para realizar a mesma ação.

Já a terceira é bastante pensada em nosso país: será possível consultar locais de votação das eleições pela busca do Google. Também em parceria, desta vez com o Tribunal Superior Eleitoral, será especialmente importante neste ano em que teremos eleições gerais. Não foram dados detalhes de como o recurso funcionará.

É possível notar que o Duplex ainda está em fase bastante inicial no Brasil, com poucas e simples funcionalidades. Em algumas cidades dos EUA, por exemplo, usuários já têm acesso à icônica função de marcar serviços com ligações automatizadas.

Ainda assim, estamos no grupo seleto de 11 países onde as chamadas estão sendo feitas: Argentina, Austrália, Canadá, Chile, EUA, França, Grã-Bretanha, Japão, México e Nova Zelândia, além de nós. O Duplex na web, por sua vez, está disponível nos EUA e no Reino Unido, além de em testes na Índia e, agora, aqui.

Será que a Siri vai saber onde ficam as seções de votação também? 😜