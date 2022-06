Inscrições abertas para o Apple Camp e cursos de verão online

A Apple anunciou hoje duas novidades muito bacanas relacionadas à aprendizagem de novas habilidades que você e sua família vão adorar!

Se você tem um iPad e gostaria de aprender a utilizá-lo de diferentes maneiras sem sair de casa, a Apple anunciou o Apple Professional Learning Virtual Conferences como um “curso de verão” (nos Estados Unidos). A conferência consiste em sessões online com especialistas, que ensinarão de maneira prática diversas possibilidades para o iPad, como mexer com fotografia, arte, música, vídeo, realidade aumentada, ciência, matemática, programação e mais.

As atividades durarão cerca de uma hora, mas serão conduzidas em inglês. As sessões já iniciaram hoje e vão até o dia 21 de julho. Veja aqui a programação completa.

Já se você quiser aproveitar um passeio educativo e divertido com seus filhos, já estão abertas as inscrições para o Apple Camp, um programa também de verão voltado a crianças que acontecerá no mundo todo.

Nesta edição, que comemorará o retorno das atividades presenciais, as famílias vão utilizar iPads e Apple Pencils para criar uma história em formato de gibi, com temática de celebração do Planeta Terra.

Atenção, famílias: sua missão é proteger a Terra. Vocês vão sair da Apple Store para tirar fotos que contem essa história e, ao retornar, vão adicioná-las aos gibis no iPad, com desenhos e adesivos para dar um toque criativo. Recomendado para a garotada de 8 a 12 anos (acompanhada de adultos responsáveis), que vai ganhar certificados e camisetas no final. Emprestamos os dispositivos.

As sessões aqui no Brasil (Apple VillageMall e Apple Morumbi) acontecerão nos dias 24, 25 e 26 de junho, mas é preciso fazer sua inscrição.

A Apple também disponibilizou um guia de atividades de casa (arquivo do Keynote), já traduzido para o português, o qual pode ser aproveitado como uma extensão da sessão ou mesmo para aqueles que não puderem ir.

Aproveite para ter momentos especiais com seus pequenos, a tecnologia e muito aprendizado!