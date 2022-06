Não, Netflix não terá plano gratuito com anúncios

Entre rumores e conversas, eis que num belo mal entendido circulou a informação de que a Netflix teria um plano totalmente gratuito, porém monetizado com anúncios. Em uma reportagem da Folha de S.Paulo, porém, tudo foi esclarecido.

Durante a lançamento da nova série brasileira “Maldivas”, na última segunda-feira (13/6), o vice-presidente de conteúdo da Netflix na América Latina, Francisco Ramos (ou “Paco”), respondeu com um “És gratuito” à pergunta de uma colunista do jornal que o questionou sobre o novo plano da plataforma. Ele ainda explicou que “teremos a mesma versão do catálogo com publicidade e sem publicidade”.

Entretanto, após a notícia ser publicada, a empresa esclareceu ao jornal que não existiria plano totalmente gratuito, somente uma “assinatura mais em conta” do que a menor opção existente hoje (R$25,90/mês). A vice-presidente de conteúdo para o Brasil, Elisabetta Zenatti, confirmou que “nós vamos lançar uma assinatura suportada por publicidade”.

Como sabemos, o serviço que anteriormente era a primeira opção no mercado brasileiro hoje compete com soluções bem mais baratas, como o Apple TV+ (R$9,90/mês) e o Amazon Prime Vídeo (R$14,90/mês). Além disso, houve uma debandada de assinantes do serviço e, juntando os dois aspectos, esse novo plano talvez fosse a tentativa de continuar surfando a onda do streaming.

No mês passado, ficamos sabendo dos planos da Netflix de implementar esse plano mais barato com anúncios e, no fim, era exatamente só isso. O bom dessa história toda foi a confirmação por parte dos executivos que, de fato, isso vai rolar e chegará para nós, brasileiros.