WhatsApp: como transferir suas conversas do Android pro iOS

Se você já pensou em trocar de sistema operacional de smartphone, uma das primeiras coisas que devem passar pela sua cabeça é: como poderei fazer a transferência das minhas conversas do WhatsApp?

Foi pensando nisso que o aplicativo da Meta lançou, no ano passado, a possibilidade de migrar os seus dados caso quisesse mudar do iOS para o Android. Demorou um pouco, mas a ferramenta no sentido contrário foi finalmente liberada, também.

Com isso, usuários de smartphones do robô do Google podem facilmente migrar as suas informações do mensageiro para o seu novo iPhone. Ainda em fase beta, o recurso já pode ser devidamente usado para quem está fazendo essa mudança de sistema operacional — ele será expandido para todos os usuários em pouco tempo (apenas uma semana, segundo a Meta).

A seguir, veja em detalhes como usar essa ferramenta!

O que pode ser transferido?

Segundo o mensageiro, é possível transferir os dados da sua conta, incluindo:

Foto de perfil

Conversas individuais

Conversas em grupo

Histórico de conversas

Arquivos de mídia

Configurações

O que não pode ser transferido?

Por outro lado, não podem ser transferidos:

Histórico de chamadas realizadas dentro do app

Nome de exibição

Mensagens de pagamentos entre usuários

Requisitos

Para usar esse recurso, é preciso prestar atenção nos requisitos a seguir:

O seu dispositivo Android (aquele que você deixará de usar) precisa estar rodando o Android 5 ou o Android Lollipop com SDK 21 ou posterior e com a versão 2.22.7.74 ou posterior do WhatsApp.

O iPhone (que vai receber as informações) precisa estar rodando o iOS 15.5 ou uma versão posterior e com a versão 2.22.10.70 ou posterior do WhatsApp instalada.

No dispositivo Android, instale o aplicativo Migrar para iOS (da Apple), disponível na Play Store.

Além disso, o número de telefone usado no celular antigo precisa ser o mesmo no novo; os dois dispositivos precisam estar conectados à energia e também à mesma rede Wi-Fi. Se não puder, é preciso habilitar o recurso Acesso Pessoal no iPhone e conectar o Android na rede.

Passo a passo

No seu smartphone Android, abra o app Migrar para iOS e siga as instruções exibidas na tela. Quando um código for exibido no iPhone e lhe for solicitado, insira-o no aparelho Android.

Toque em “Continuar”, siga as instruções na tela; em “Transferir dados”, selecione “WhatsApp”. Toque em “Iniciar” no dispositivo Android e aguarde enquanto o WhatsApp prepara todos os dados que serão transferidos. Quando eles estiverem devidamente prontos, a sua conta do WhatsApp será desconectada do aparelho Android automaticamente.

Vá em “Avançar” para voltar ao app “Migrar para iOS” e em “Continuar” para transferir os dados do aparelho Android pro iPhone. Aguarde até que o app confirme que a transferência foi concluída.

Feito isso, abra a App Store e baixe a versão mais recente do WhatsApp. Abra o app e acesse a sua conta usando o mesmo número de telefone usado no aparelho Android. Toque em “Iniciar” e aguarde até que o processo seja concluído. Quando for terminar de configurar o iPhone, as suas conversas já deverão aparecer no WhatsApp.

Vale lembrar que os seus dados seguirão disponíveis no dispositivo Android. Para se desfazer deles, apague todos os dados do app e, depois, o app em si.

Ficou bem mais fácil trocar de sistema operacional, principalmente em países onde o WhatsApp é tão popular, como no Brasil. 😉