Apple é a marca mais valiosa do mundo, aponta ranking da Kantar

Anualmente, a agência de dados sobre o mercado Kantar publica o ranking BrandZ Most Valuable Global Brands, com as marcas mais valiosas do mundo.

É importante não confundir valor da marca com valor de mercado da empresa: este último é algo mais nominal, estando também relacionado às oscilações das ações negociadas. O primeiro, por sua vez, é baseado na percepção e no que significa a marca perante os consumidores e o mundo em geral.

Neste ano, a Apple, cuja marca foi avaliada em US$947 bilhões, passou a ser considerada a mais valiosa do mundo. A empresa subiu uma posição em relação ao ano passado (o que significou um crescimento de 55% no valor, que era de US$611,9 bilhões em 2021) e tomou o lugar da Amazon, que foi para o terceiro lugar do ranking, com US$705 bilhões. É a primeira vez, desde 2015, que a Maçã ocupa o primeiro lugar da lista.

Em segundo lugar está o Google, com a marca valendo US$819 bilhões, uma valorização de incríveis 79% em relação a 2021, quando valia US$457,9 bilhões. Outras marcas que ficaram no Top 10 foram Microsoft, McDonald’s, Facebook e as chinesas Alibaba e Tencent.

As dez mais valiosas e seus valores podem ser conferidas no infográfico abaixo:

É interessante perceber que a Apple está aparentemente consolidada no primeiro lugar, com uma diferença confortável em relação ao Google. Além disso, também é curioso que quem esteja com uma alta posição no ranking seja o Facebook, e não sua empresa-mãe, a Meta. A Louis Vuitton estreia não só sua própria marca, como também o ramo de empresas de luxo entre as dez marcas mais valiosas.

O valor das 100 marcas que mais valem cresceu, somado, 23%, atingindo US$8,7 trilhões. Isso corresponde a mais do que o PIB (Produto Interno Bruto) do Reino Unido, da Rússia e da Alemanha juntos! Algumas empresas novatas no Top 100 são a petroleira Saudi Aramco e a argentina Mercado Libre (dona do Mercado Livre e do Mercado Pago).

Uma novidade desse ano foi o Kantar Sustainability BrandZ Index, que classifica as marcas mais sustentáveis. É interessante ver a importância que esse tema vem ganhando, mas suscita reflexões o fato de a loja de roupas ZARA liderar esse índice, junto à Microsoft e à IBM.

A Kantar lembrou que, no presente, é importante para as empresas valorizar os empregados tanto quanto o fazem com os clientes. Segundo a agência, não são só os produtos que devem ser significantemente diferentes, mas também a cultura corporativa. Mais do que benefícios práticos, foi apontado que as companhias devem corresponder aos anseios e às demandas de seus funcionários de modo mais amplo.

