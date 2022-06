Apple quer lançar MacBook Air e iPad Pro com OLED em 2024, diz analista

De acordo com o analista Ross Young, a Apple está interessada em lançar um MacBook Air e um iPad Pro com tela OLED em 2024 — diferentemente do analista Ming-Chi Kuo, o qual acredita que a empresa poderá lançar um MacBook (não necessariamente um Air) com essa tecnologia em 2025.

Segundo Young, como a tela OLED destinada ao notebook é de 13,3 polegadas, ele acredita que se trata de um MacBook Air. Contudo, o novo modelo do portátil, lançado neste mês, vem com um tela de 13,6″ — e seria estranho ver a Apple modificando novamente esse tamanho. Até por isso, Young também disse que esse notebook poderá ter outro nome. Já a tela do OLED para tablets seria de 11″ — sendo, assim, destinada ao iPad Pro menor.

Ambas usariam a tecnologia referenciada como two-tandem stack (duas camadas de emissão RGB, em vez de uma), que na prática aumenta o brilho, melhora a longevidade e reduz o consumo de energia em cerca de 30%. As telas também contariam com taxa de atualização variável (de 1Hz a 120Hz), melhorando ainda mais a eficiência energética delas.

Aparentemente, as telas Mini-LED usadas pela Apple atualmente (nos MacBooks Pro de 14″ e 16″ e no iPad Pro de 12,9″) fazem parte de uma transição para a utilização do OLED — quando a companhia sentir que a tecnologia está pronta para ser levada a Macs e iPads, já que até hoje o uso do OLED se resume a Apple Watches e iPhones. Comparativamente falando, o Mini-LED oferece alguns benefícios (como zonas de brilho mais intensas), enquanto o OLED conta com outras vantagens (pretos mais profundos).

Mais para o futuro, a ideia seria utilizar a tecnologia Micro-LED, que basicamente junta o melhor dos dois mundos — na prática, estamos falando de um OLED com brilhos ainda maiores e sem risco de burn-in.

Agora é esperar para ver se os planos da Apple realmente se concretizam.

via 9to5Mac