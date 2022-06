Billy Crystal estrelará série “Before”, do Apple TV+

O ator Billy Crystal (“Esqueça Paris”, “Harry & Sally – Feitos um Para O Outro”, “Máfia no Divã”) será o protagonista e também produtor executivo de uma nova série do Apple TV+ chamada “Before”, escrita por Sarah Throp e dirigida por Barry Levinson. A notícia é do Deadline.

Crystal interpretará Eli, um psiquiatra infantil que recentemente perdeu sua esposa e encontra um menino problemático.

Fora isso, ainda não há muitos detalhes sobre a série — nem mesmo quantos episódios ela terá, que dirá uma previsão de estreia.

A produção de “Before”, que também ficará sob a responsabilidade de Eric Roth, será da Paramount Television Studios.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

