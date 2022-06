Camo ganha recursos poderosos de sobreposição

Quando a Apple anunciou o recurso Continuity Camera (que permitirá usar nativamente o iPhone como uma webcam em Macs a partir do macOS Ventura), muita gente decretou imediatamente o fim de apps com propostas semelhantes.

No caso do Camo, um dos aplicativos mais famosos e bem-sucedidos do gênero, há uma confiança de que o lançamento da Apple não será tão apocalíptico assim — principalmente após a chegada da sua versão 1.7, a qual está sendo lançada hoje para o macOS.

A atualização traz ao app principalmente recursos de overlay (sobreposição), os quais podem ser administrados “ao vivo” e até mesmo editados sem a necessidade de usar um app de terceiros.

Entre os novos recursos, temos a possibilidade de usar modelos pré-criados ou até mesmo criar um do zero para incluir nome, cargo, pronome, empresa e até imagens/formas editáveis.

É possível, inclusive, arrastar e soltar elementos para personalizar as sobreposições perfeitamente, bem como alternar entre várias delas com atalhos de teclado enquanto estiver usando a câmera.

O fim do Camo?

Sobre o recente lançamento da Apple, o CEO da Reincubate (proprietária do Camo) destacou que o app continua indo muito além do que é capaz o recurso da Maçã.

Entre as funcionalidades extras oferecidas, estão as já citadas sobreposições, seleção de lentes, efeitos de realidade aumentada (AR), ajustes finos de exposição e cores, bem como o fato de existir suporte também a iPads, PCs com Windows e Android.