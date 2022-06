Código do iPadOS 16 confirma que o Stage Manager foi testado em iPads antigos

E a polêmcia de o Stage Manager só rodar em iPads com o chip M1 continua. Ainda ontem, publicamos detalhes de uma nova “defesa” da Apple e a promessa dela de melhorias para o recurso.

Eis que o 9to5Mac encontrou, em códigos internos do iPadOS 16, referências a um modo especial que permite habilitar o Stage Manager em iPads mais antigos. Isso comprova o que a Apple disse, de que testou o recurso em outros modelos antes de decidir por exigir o chip M1.

Apesar de todas as explicações da Apple, há quem ache que ela deveria ainda assim oferecer o Stage Manager para outros iPads, mesmo que mais limitado do que nos modelos com M1 — quem sabe suportando menos apps/janelas simultâneos, ou então deixando apenas o suporte a monitores externos para os modelos mais potentes.

Se a Apple mudará alguma coisa nesses pré-requisitos do Stage Manager daqui pro lançamento oficial do iPadOS 16, só o tempo dirá. O codinome interno do recurso, por sinal, é “Chamois”.