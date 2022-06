MacBook Pro de 13″ com M2 bate Mac Pro em benchmark

Não é novidade para ninguém que o Mac Pro é atualmente o membro mais defasado de toda a linha de Macs, embora ao mesmo tempo seja o mais caro.

Publicidade

Sim, porque o modelo-base do Mac Pro, com chip Intel Xeon W octa-core de 3,5GHz, ainda custa nada mais nada menos que US$6.000 nos Estados Unidos e R$63.000 no Brasil.

Enquanto esperamos a Apple cumprir a sua promessa de também levar um novo Apple Silicon para ele, restam comparações com os outros Macs que existem hoje. E o MacBook Pro de 13″, com chip M2, é o mais recente lançado que entrará amanhã em pré-venda.

Ainda ontem, conferimos os primeiros benchmarks desse Mac e descobrimos que suas pontuações single-core e multi-core são de respectiva e aproximadamente 1.919 e 8.928.

Publicidade

E vejam só: esse tal Mac Pro, que custa quase 5x mais que o MBP (e isso sem uma tela inclusa, hehe), pontua 8.027 no mesmo teste multi-core do Geekbench.

Trata-se de uma comparação meio esdrúxula, é verdade, até pelo fato de todos sabermos que esse Mac Pro muito em breve será obliterado por um novo modelo com um chip “M2 Extreme” da vida, mas não deixa de ser válida — tal como foi também, em 2020, quando os primeiros Macs M1 já superavam o Mac Pro em certos testes.

Vale notar ainda, é claro, que a comparação aqui é com o Mac Pro de entrada. Configurações mais parrudas dele ainda deixam o M2 comendo poeira nesse mesmo teste multi-core. A comparação mais justa, nesse caso, é com o M1 Ultra do Mac Studio.

via MacRumors