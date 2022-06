Microsoft Defender para Indivíduos disponível para macOS, iOS, Windows e Android

Três anos após ter lançado sua versão empresarial, finalmente foi disponibilizada hoje a versão do Microsoft Defender para Indivíduos.

Em se tratando de segurança, sempre é bom tomarmos todas as medidas possíveis para nos protegermos. Pois agora você pode fazê-lo com a ajuda desse app da Microsoft, que promete monitoramento do status de segurança, proteção do seu dispositivos e de seus dados, e até alerta em tempo real com ações recomendadas e informações sobre como manter a segurança online.

O aplicativo é multiplataforma, mas como você pode imaginar, no iOS e no iPadOS, por exemplo, não há necessidade de proteção contra vírus. Em contrapartida, nesses dispositivos há algumas proteções contra phishing na web, e também um painel para ver como está a segurança de seus outros dispositivos. Portanto, a opção de ter uma só solução nos variados dispositivos da sua família pode ser uma mão na roda, ajudando a centralizar tudo num só app.

Vasu Jakkal, vice-presidente de segurança da Microsoft, afirmou que esse é um passo “natural” em sua jornada por mais segurança e reforçou que é só o começo: “Olhando para o futuro, nós continuaremos a reunir mais proteções em um painel único, incluindo recursos como proteção contra roubo de identidade e conexão online segura.”

O Microsoft Defender para Indivíduos está disponível para assinantes do Microsoft 365 Personal ou Family, para iOS/iPadOS, Android, macOS e Windows.