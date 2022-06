WhatsApp testa filtro de mensagens não lidas no iPhone

No início do mês, mostramos por aqui que o WhatsApp estava testando a função de filtrar conversas não lidas em contas pessoais na versão de testes para desktop. Uma função parecida já está disponível desde janeiro na busca do WhatsApp Business, bem como filtros avançados de busca já vêm sendo testados há pelo menos um mês.

Agora, de acordo com o WABetaInfo, o recurso de filtragem de conversas não lidas também está sendo testado na versão beta 22.13.0.73 para iOS. Como pode ser visto na imagem abaixo, é adicionado um ícone ao lado da barra de busca.

Ao selecionar a opção, apenas as conversas não lidas são mostradas. Mais abaixo na tela, por sua vez, há a possibilidade de desativar o filtro, o que também pode ser feito no mesmo botão de ativação. Quando se realiza uma busca enquanto ele está ligado, não aparecem chats que já tenham sido lidos.

Essa função em testes é diferente da que apareceu anteriormente com filtros avançados — nessa, também havia a possibilidade de ver apenas conversas com contatos, não contatos e grupos, além das que ainda não foram lidas.

Essas pequenas novidades são uma maneira de o WhatsApp consolidar sua base de usuários, bem como atrair pessoas de mercados onde não é tão forte, o que certamente não é o caso do Brasil. Outros recursos novos são as Comunidades (ainda indisponíveis por aqui) e as reações (estas já implementadas no app).

Quem tem o WhatsApp em constante estado de caos vai adorar esse recurso, não? 😜