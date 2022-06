Assinatura do Telegram Premium custará R$25/mês no Brasil

Recentemente, o Telegram oficializou o que por muito tempo não saiu do campo dos rumores: haverá um plano premium que permitirá a assinantes desbloquear recursos extras na plataforma.

O aplicativo ainda não lançou a nova modalidade, mas já sabemos quanto será cobrado por ela aqui no Brasil: R$25 (ou US$5, nos Estados Unidos).

Mesmo que não tenha havido nenhum pronunciamento oficial a respeito de valores, ele já está disponível na seção “compras dentro do app” na página do Telegram na App Store — o que nos faz confirmar que (felizmente) não será lançado um app à parte com a versão paga.

O plano de assinatura, como já especulado, se chamará mesmo Telegram Premium e incluirá benefícios como maior tamanho de upload de arquivos e acesso antecipado a novos recursos (o que hoje é restrito a usuários beta).

Pavel Durov, cofundador do app, justificou recentemente o lançamento do Telegram Premium com a necessidade de oferecer mais a usuários avançados de modo que o app possa continuar “sobrevivendo”.

Segundo ele, caso limites como o de tamanho de upload de arquivos fossem removidos deliberadamente, os custos de servidor e tráfego se tornariam incontroláveis — o que poderia ser prejudicial a todos.

