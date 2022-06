Calendars, da Readdle, chega ao Mac

Após tantos pedidos e testes, chega hoje ao Mac um dos mais populares aplicativos de calendários que há no iOS/iPadOS: o Calendars, da Readdle, já está disponível para baixar, agora em todos os seus dispositivos da Maçã!

Publicidade

Com mais de 20 milhões de usuários em sua versão mobile, o Calendars é um aplicativo que reúne eventos, diferentes calendários, rotinas e tarefas em um só lugar. Você pode sincronizá-lo com o Google, o iCloud e o Outlook, bem como o Google Tarefas e o Lembretes.

No macOS, os mesmos recursos do iOS/iPadOS também estarão disponíveis, como as visualizações de dia/semana/mês/ano, categorização por cor, criação fácil de evento com linguagem falada, integração com Zoom, Meet e GoToMeeting, atualizações climáticas e mais.

Além disso, teremos também um recurso específico para desktop: o “Planejador”. Com ele, basta arrastar e soltar tarefas em seu calendário para reservar o bloco de tempo.

O Calendars está disponível gratuitamente para baixar, mas você pode optar pela versão Pro, começando em R$21/mês (ou R$83/ano) — caso queira, é possível fazer um teste de sete dias. A boa notícia é que, se você for já assinante do Calendars, você pode baixar a versão para Mac sem custo extra! Da mesma maneira, se você assinar agora, tem direito a utilizá-lo em todos os seus dispositivos.