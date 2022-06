Camera+ ganha assinatura, ampliação para 48MP e editor renovado

Para aqueles que procuram uma opção de app de câmera mais robusto do que o oferecido nativamente no iOS, o Camera+ tem sido uma das soluções mais procuradas e, agora, ganhou ótimas novidades na última atualização (versão 22), chegando com novos recursos, ajustes e correções.

Primeiramente, o editor foi totalmente recriado para ser mais bonito e simplificado — e ficar ainda mais incrível no iPad. Se antes só era possível visualizar nove filtros por vez, agora você pode ver dezenas deles. Além disso, sobrepor efeitos e ajustar suas intensidades ficou mais intuitivo e acessível.

Outra grande novidade é o recurso UltraRes, que permite ampliar suas fotos para até 48 megapixels, ou seja, basicamente quatro vezes mais do que o atingido pela maioria dos sensores nativos de câmeras (de iPhones, é claro). Utilizando aprendizado de máquina (machine learning), a função — disponível no iPhone 11 ou superior, iPad Pro de terceira geração ou superior, e iPads com mais de 4GB de RAM a partir de 2020 — melhora fotos e impede que elas fiquem borradas mesmo depois de ampliadas.

Além dos recursos novos, foram feitos alguns ajustes e correções, incluindo um histograma ao vivo na tela da câmera, um pedido constante dos usuários. Disponível somente em iPhones com Face ID/notch e alguns iPads, ele pode ser ativado no ícone de ferramenta no topo superior do app.

Por fim, se antes o aplicativo era pago, agora será gratuito para baixar, porém com um modelo de assinaturas. Se você já tinha o app antes, não vai precisar assinar nada além, porém também não receberá as atualizações daqui em diante. Entretanto, se você preferir realizar uma compra única, continuará sendo possível.

O Camera+ está disponível para iOS/iPadOS na App Store por R$12/mês, R$36/ano ou por uma compra única de R$140.

