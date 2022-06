Como desabilitar o clique forte no trackpad [Mac]

Quando a Apple lançou a última geração do MacBook, em 2015, ela aproveitou a ocasião para introduzir novas tecnologias que mais tarde seriam vistas em toda a sua linha de notebooks.

Foi assim com o polêmico (e finado) teclado borboleta e o trackpad Force Touch, por exemplo.

Esse último componente passou a permitir que o macOS fizesse a distinção entre um toque com força e um tradicional, além de funcionar com base em pequenos sensores, parte do sistema do feedback háptico (ou Taptic Engine).

Com esse recurso amplamente disponível em todos os notebooks Mac à venda atualmente — e também no Magic Trackpad mais recente —, pode ser que você não queira mais que esses cliques fortes sejam reconhecidos por aí.

Pensando nisso, a Maçã oferece a opção para desabilitá-lo completamente. Veja, a seguir, como fazer isso!

Em um Mac compatível com o recurso, abra as Preferências do Sistema e clique em “Trackpad”. Em seguida, certifique-se de que a aba “Cursor e Clique” esteja devidamente selecionada.

Por fim, desmarque a caixa de seleção ao lado de “”Clique Forte e resposta tátil”. Com isso, a funcionalidade descrita no painel de preferências do Trackpad será desabilitada.

Em alguns modelos de Mac, a Maçã também possibilita que você desative o som do clique do trackpad selecionando a opção “Clique silencioso”.

Pronto! A partir disso, o trackpad (seja ele o integrado ou o externo) não mais reconhecerá os seus cliques com força.

E você, costuma usar essa função no seu Mac? 👨‍💻

