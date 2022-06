EUA também querem iPhones com conector USB-C

Três senadores dos Estados Unidos — Ed Markey, Elizabeth Warren (democratas) e Bernie Sanders (independente) — enviaram ontem uma carta [PDF] à secretária de comércio do país, Gina Raimondo, pedindo a adoção de um padrão comum de carregadores de dispositivos, notadamente smartphones, inclusive iPhones.

O texto iniciou citando medidas promovidas pela União Europeia, como também já repercutimos por aqui. O bloco recentemente chegou a um acordo sobre a obrigação de um padrão comum de carregadores utilizando o conector USB-C, a ser seguido a partir de 2024. Iniciou-se, então, uma tendência mundial, conforme mostra o envio da carta nos EUA.

Os senadores utilizaram argumentos parecidos com os da UE, destacando a questão do lixo eletrônico a ser poupado com a adoção de um padrão comum, bem como maior comodidade para os consumidores. Além disso, foi dito que carregadores proprietários poderiam ser considerados um tipo de obsolescência programada, já que fazem as pessoas comprar novos cabos quando padrões antigos são abandonados.

Diferentemente do organismo de integração regional, o grupo americano não elegeu uma entrada existente para ser adotada como padrão comum. Solicitou-se ao Departamento de Comércio que a demanda fosse ouvida para se criar uma ampla estratégia em relação ao tema. É provável, porém, que o USB-C seja o escolhido caso a ideia de um mecanismo universal vá para frente.

Empresas de tecnologia, como a Apple, que usa o conhecido Lightning nos iPhones e em outros dispositivos, são contra esse tipo (e outros) de regulação. Alega-se que padronizar os carregadores de smartphones e afins inibiria a inovação, além de impedir que um padrão futuro mais rápido pudesse ser adotado.

Apesar disso, rumores já mostraram que a Maçã planeja fazer a transição para o USB-C, finalmente abandonando o Lightning no iPhone em 2023. Num futuro mais distante, ainda, alguns acreditam que a ideia é tornar o produto sem portas, embora ainda haja limitações para isso.

Há quase dez anos, o conector de 30 pinos era trocado pelo Lightning com o lançamento do iPhone 5. Será que teremos uma nova troca nos próximos anos?

