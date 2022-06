★ Fluxos de trabalho simplificados, automação aprimorada: o AutoCAD 2023 para Mac já está disponível

Temos o prazer de compartilhar que o AutoCAD 2023 para Mac e o AutoCAD LT 2023 para Mac já estão disponíveis, e eles vêm com novos recursos e atualizações que melhoram a colaboração e a automação, economizando tempo e aumentando a sua produtividade.

Uma assinatura do AutoCAD 2023 ou do AutoCAD LT 2023 inclui acesso aos aplicativos web e móveis do AutoCAD, os quais permitem que você trabalhe no AutoCAD a qualquer hora, em qualquer lugar: não importa se você está no escritório, no local de trabalho ou na estrada.

Os aplicativos web e móveis permitem que você faça edições em tempo real, compartilhe arquivos DWG e marque desenhos CAD em qualquer lugar. E com o aplicativo web AutoCAD, você pode fazer upload de modelos de desenho, estilos de plotagem e usar outros arquivos de suporte para criar arquivos DWG que melhor atendam aos padrões de desenho da sua empresa.

Vamos nos aprofundar em alguns dos novos recursos disponíveis na versão 2023 para Mac.

Simplifique os ciclos de revisão de desenho com o Trace

Tendo em mente as maneiras cada vez mais complexas como trabalhamos juntos, o Trace é uma função que se concentra em simplificar a colaboração digital, permitindo que você colabore com outras pessoas em qualquer dispositivo. A analogia do Trace é um papel de rastreamento virtual que é colocado sobre o desenho, permitindo que os revisores adicionem feedback diretamente a ele. Da mesma forma, no AutoCAD para Mac (e nos aplicativos web e móveis), você e seus colaboradores podem marcar arquivos DWG sem alterar o desenho existente.

Por exemplo, um colega de equipe que está revisando seu desenho na web ou no aplicativo móvel pode criar um Trace com seus comentários e marcar as alterações de design que deseja ver. Em seguida, você pode abrir o Trace no AutoCAD para Mac no seu desktop, onde poderá ver automaticamente o feedback no contexto do arquivo DWG e incorporar as alterações. O Trace simplifica o ciclo de revisão de desenhos e é um fluxo de trabalho digital multiplataforma o qual permite que você colabore com a sua equipe onde quer que ela esteja, independentemente do dispositivo em que esteja.

Aumente a precisão através da automação com o Count

Com a maneira como trabalhamos em constante evolução, as ferramentas com as quais trabalhamos exigem inovação para acompanhar os novos tempos. A automação é uma daquelas inovações as quais permitem que você aumente a sua produtividade e faça o seu trabalho mais rápido. A função Count, no AutoCAD para Mac, automatiza a contagem de blocos ou geometria para economizar tempo e reduzir erros.

O Count oferece resultados visuais de contagem e mais controle sobre os critérios de contagem. Como resultado, ao reduzir a quantidade de contagem manual que você está fazendo, você pode reduzir o risco de encomendar quantidades incorretas ou contar incorretamente peças. Use a função Count e os comandos correspondentes para contar blocos, objetos dentro de uma área ou um tipo de objeto específico.

Melhore seu processo de colaboração com o Share

Com o Share, agora você pode compartilhar com segurança seus desenhos, incluindo todas as xrefs e imagens relacionadas, com sua equipe e colegas diretamente do AutoCAD para Mac. A nova função Share funciona de forma semelhante ao comando ETRANSMIT existente no AutoCAD para Mac. Usando o Share, você pode selecionar vários níveis de acesso, como “somente visualização” ou “editar”, e enviar cópias controladas de desenhos para sua equipe, dependendo de quem deve ter qual tipo de acesso. Com a capacidade de gerar links de compartilhamento no desktop e no aplicativo web, o Share oferece mais controle e é uma maneira segura de colaborar digitalmente com sua equipe a qualquer hora, em qualquer lugar.

Comando CUTBASE

Novidade na versão 2023 do AutoCAD para Mac, o comando CUTBASE permite copiar objetos selecionados para a área de transferência (clipboard) junto a um ponto base especificado e, em seguida, removê-los do desenho, simplificando ainda mais o seu fluxo de trabalho e dando a você controle aprimorado sobre seus projetos.

Gráficos e desempenho aprimorados

A versão 2023 do AutoCAD para Mac inclui um novo sistema gráfico 3D multiplataforma, que aproveita todo o poder das GPUs modernas e das CPUs multi-core para oferecer uma experiência de navegação suave para desenhos muito maiores.

Este sistema gráfico está disponível para estilos visuais Sombreado e Sombreado com Bordas, e está ativado por padrão.

Além disso, essa versão do AutoCAD para Mac inclui um novo mecanismo gráfico, que fornece um melhor efeito de exibição em algumas GPUs de ponta, incluindo linhas e curvas mais claras e suaves, exibição de padrão de hachura em pequena escala e efeitos de destaque de seleção aprimorados.

Baixe o AutoCAD 2023 e o AutoCAD LT 2023, e comece agora!

Confira a nova versão do AutoCAD para Mac hoje mesmo! Se você tem um plano de Assinatura ou de Manutenção, vá até a sua Conta Autodesk e baixe o AutoCAD 2023 para Mac ou o AutoCAD LT 2023 para Mac. Se você ainda não é assinante, não deixe de conferir a nossa avaliação gratuita de 30 dias do AutoCAD 2023 para Mac e do AutoCAD LT 2023 para Mac.

Para obter mais informações sobre como você pode se beneficiar dos aplicativos web e móveis do AutoCAD, visite as páginas do aplicativo da web do AutoCAD e do aplicativo móvel do AutoCAD. Embora o aplicativo web esteja incluído em uma assinatura, você pode experimentá-lo gratuitamente através do Programa de Aplicativos da Web, fazendo login hoje mesmo.

