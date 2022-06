Inflação faz serviços de música perderem assinantes, indica pesquisa

Uma nova pesquisa divulgada nesta semana pela Kantar Research apontou uma queda considerável no número de assinaturas ativas de serviços de streaming de músicas. De acordo com os dados, só no Reino Unido, mais de 1 milhão de usuários cancelaram suas inscrições no último trimestre.

Mais precisamente, o número de britânicos com acesso a algum serviço como o Apple Music caiu de 43,6%, no mesmo período de 2020, para 39,5% em 2022. A inflação e o aumento do custo de vida no país europeu estão entre os principais motivos para essa queda.

Com a inflação subindo para 9% no Reino Unido e novos aumentos esperados para o custo de vida, o crescimento das taxas de cancelamento de assinaturas é a prova de que as famílias britânicas estão começando a priorizar o gasto da sua renda disponível.

Esse fenômeno, segundo a firma de pesquisas, é ainda mais perceptível entre usuários mais jovens, abaixo dos 35 anos de idade. Das mais de 1 milhão de assinaturas canceladas, cerca de 600 mil fazem parte desse público.

Também houve uma queda no número de estudantes que assinam algum serviço desse tipo no Reino Unido, com as taxas saindo de 67%, em 2021, para 59% em 2022. Tanto o Apple Music quanto o Spotify, vale lembrar, oferecem descontos para universitários.

Embora questões econômicas apareçam como as principais culpadas por essa aparente crise, uma porcentagem menor, mais ainda significativa dos entrevistados, relatou ter cancelado sua assinatura por dificuldades técnicas, pela oferta limitada de músicas ou pelo excesso de propagandas nas plataformas.

Apesar desse revés, durante o primeiro trimestre de 2022, o número de assinantes do Apple Music ainda conseguiu crescer 12,4% no Reino Unido, 6,4% na Alemanha, 11,3% na Austrália e 9,7% nos Estados Unidos. O Spotify, por sua vez, cresceu 22,1% no Reino Unido, 26,4% na Alemanha, 42,6% na Austrália e 14,1% nos EUA.

