TSMC produzirá chips de 3nm em 2022 e de 2nm em 2025

A produtora de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, mais conhecida pela sua sigla TSMC, principal parceira da Apple na fabricação de processadores, deu pela primeira vez uma previsão do início da produção de chips com 2 nanômetros: a segunda metade de 2025.

Publicidade

De acordo com o Nikkei Asia, a TSMC fez o anúncio após concorrentes como Samsung e Intel também falarem em planos para processadores com 2nm. Ainda em 2022, conforme trouxemos, a taiwanesa deverá introduzir a tecnologia de 3nm, enquanto devemos esperar para o segundo semestre de 2025 a iniciativa mais avançada. Apenas no final daquele ano ou início de 2026, então, começaremos a ver dispositivos que tirem proveito da inovação, como lembrou o Tom’s Hardware.

A imagem abaixo mostra a linha do tempo prevista para as tecnologias de chips da TSMC, o que permite ter uma ideia melhor dos planos dela a curto, médio e longo prazo.

Chips com litografia de 2nm deverão garantir de 10% a 15% mais performance usando a mesma quantidade de energia. Além disso, é esperado um consumo energético de 25% a 30% menor, em comparação com o processo N3E (chip de 3nm Enhanced, ou melhorado).

Publicidade

Os novos processadores utilizarão uma tecnologia chamada nanosheet, que faz uso de GAAFETs (gate-all-around field-effect transistors, ou transistores de efeito de campo com barreiras, em tradução livre). Essas “barreiras” diminuem vazamentos, o que permite um aumento na performance e na eficiência. Além disso, o processador será alimentado pela parte traseira, outra inovação importante.

Rumores apontam que o próximo chip “A16” da Apple ainda virá com litografia de 5nm, enquanto um possível “M2 Pro” viria com 3nm. Essa evolução é importante, já que viabiliza maior poder de processamento, bem como menor gasto energético, o que impacta na autonomia de bateria.

Aguardemos, então!