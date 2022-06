Como baixar e gerenciar as suas extensões do Safari [Mac]

Para expandir o seu uso com o Safari, o navegador nativo de iPhones, iPads e Macs, a Apple oferece a possibilidade de instalar as extensões.

Com elas, você pode usar o gerenciador de senhas 1Password e até ativar um atalho para enviar algum conteúdo ao Pocket ou ao Instapaper, por exemplo.

Recentemente, já até mostramos por aqui como você pode usar as extensões no Safari do iPhone/iPad — uma das novidades do iOS/iPadOS 14 —, mas a versão para macOS segue oferecendo uma maior quantidade delas.

A seguir, veja como instalar e gerenciar as suas extensões no navegador para Mac!

Como procurar e instalar as extensões do Safari no Mac

Para instalar as extensões da Mac App Store, é preciso que você esteja rodando o Safari 12 ou posterior. Para conferir a versão, vá até Safari » Sobre o Safari na barra de menus.

É possível navegar pelas diversas extensões disponíveis indo até Safari » Extensões do Safari (também na barra de menus) para abrir a App Store.

Após encontrar a extensão desejada, clique em “Obter” ou no valor, caso ela seja paga. Se necessário, autentique-a usando o Touch ID ou o código usado para desbloquear o Mac.

Depois que o download estiver concluído, volte ao Safari. Você deverá notar que uma barra superior indicará que uma nova extensão está disponível. Clique em “Ativar Extensão” para prosseguir.

Como gerenciar as extensões do Safari no Mac

Outra forma de fazer isso e para gerenciar as suas extensões, vá até Safari » Preferências… (na barra de menus), selecione a aba “Extensões” e marque a caixa ao lado da extensão na barra lateral.

É por essa seção nos ajustes do Safari que você também pode desativar alguma delas (bastando desmarcá-la) ou desinstalá-la completamente, selecionando-a e clicando em “Desinstalar”.

Você usa alguma extensão interessante por aí? Se sim, não deixe de comentar aqui embaixo! 😉