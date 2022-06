Safari: como bloquear a reprodução automática de vídeos em sites [Mac]

Há um tempo, ensinamos aqui no MacMagazine que você pode facilmente silenciar uma ou mais abas do Safari no Mac.

Outra opção interessante permite que você interrompa a reprodução automática de vídeos no navegador nativo do sistema — seja naquele que estiver sendo exibido no momento ou para todos os sites, em geral.

Essa dica, inclusive, é baseada em outra que já demos por aqui, que permite alterar os ajustes dos sites.

Sem mais delongas, veja a seguir como mudar essa configuração por aí! 👨‍💻

Como bloquear a reprodução automática de vídeos no site aberto no momento

Com a aba atual devidamente aberta, vá até Safari » Ajustes de [nome do site], na barra de menus. Em seguida, use o menu suspenso ao lado de “Reprodução Automática” e escolha uma das três opções: “Permitir Todas as Reproduções Automáticas”, “Bloquear Som” ou “Nunca Reproduzir Automaticamente”.

Como bloquear a reprodução automática de vídeos em todos os sites

Se quiser ampliar essa configuração para todos os sites do Safari, vá até Safari » Preferências…, na barra de menus. Em seguida, clique na aba “Sites” e selecione “Reprodução Automática”, na barra lateral esquerda.

Depois, use o menu suspenso ao lado de “Ao visitar outros sites” e escolha uma das três opções (que também são “Permitir Todas as Reproduções Automáticas”, “Bloquear Som” ou “Nunca Reproduzir Automaticamente”).

Muito útil, não? 😁