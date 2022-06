Safari: como escolher um site como sua página inicial [Mac]

O Safari talvez seja o navegador preferido pela maioria dos usuários dos produtos da Apple. Afinal de contas, ele já vem incluído por padrão nos sistemas.

Se você usa ele com bastante frequência no seu Mac e queira acessar alguma página toda hora, uma boa ideia talvez seja defini-la como a sua página inicial.

Assim, com o simples clique no botão “Página Inicial”, na barra de ferramentas (representado por uma casinha), você abre ela. Confira, a seguir, como adicionar um site nessa seção!

Primeiramente, é preciso que o botão “Página Inicial” esteja aparecendo na barra de ferramentas do Safari. Aqui mesmo, no MacMagazine, já mostramos como você pode personalizar essa seção do app.

Feito isso, você só precisa escolher qual site deseja escolher como opção por lá. Para isso, vá até Safari » Preferências… na barra de menus (ou use o atalho ⌘ command , ). Depois, na aba “Geral”, clique na caixa de texto ao lado de “Site” e insira o endereço desejado.

Se quiser que a página atual seja a sua principal, selecione “Usar a Página Atual”, embaixo da barra de texto.

Bem fácil, não acham? 🏠