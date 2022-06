Snapchat também está preparando plano de assinatura

Planos de assinatura se popularizaram na internet com serviços de áudio e vídeo, mas logo foram se estendendo a apps de produtividade. Agora, eles estão cada vez mais invadindo o campo dos mensageiros e das redes sociais.

Após plataformas como o Twitter e o Telegram anunciarem planos pagos para liberar recursos extras aos usuários, agora é o Snapchat que está testando um serviço de assinaturas — este com um grande foco na interação entre melhores amigos.

Quem descobriu a funcionalidade foi o desenvolvedor Alessandro Paluzzi, o qual publicou algumas capturas de tela mostrando o (até agora) denominado Snapchat+ em funcionamento.

Com o recurso, é possível definir um contato como o seu melhor amigo, fixar a conversa com ele no topo da lista de chats e até mesmo ver a sua localização nas últimas 24 horas — caso o contato tenha lhe concedido acesso a ela, obviamente.

Além disso, o Snapchat+ dará acesso a ícones exclusivos, bem como adicionará um selo ao perfil dos usuários e permitirá ver quantos amigos assistiram a seus snaps novamente.

Ao The Verge, a porta-voz da Snap Inc., Liz Markman, confirmou os testes com o Snapchat+, o qual também concederá aos seus assinantes acesso a novos recursos do aplicativo em primeira mão.

Estamos fazendo testes internos iniciais do Snapchat Plus, um novo serviço de assinatura para Snapchatters. Estamos entusiasmados com o potencial de compartilhar recursos exclusivos, experimentais e de pré-lançamento com nossos assinantes, e aprender mais sobre como podemos melhor atender à nossa comunidade.

A concepção do Snapchat+, vale recordar, pode ser uma maneira encontrada pela Snap de contornar a Transparência no Rastreamento em Apps, que foi implementada pela Apple recentemente no iOS e acabou impactando negativamente nos ganhos com publicidade das grandes redes sociais (inclusive nos do Snapchat).