Como desativar o atalho de ponto final com a barra de espaços [iPhone, iPad e Mac]

Se você usa o iPhone/iPad e o Mac para digitar textos — seja eles no Notas ou em um aplicativo como o Pages, já deve saber do atalho padrão superútil disponibilizado pela Maçã que adiciona um ponto ao final ao tocar/pressionar duas vezes a barra de espaços.

Porém, se por algum motivo você não deseja mais que esse comportamento nativo ocorra, é possível facilmente desativá-lo, como veremos a seguir!

Como desativar o ponto final ao tocar duas vezes na barra de espaços do iPhone/iPad

Não poderia ser mais simples do que já é: abra os Ajustes e vá até Geral » Teclado. Em seguida, desmarque a opção “Atalho “.”.

Como desativar o ponto final ao pressionar duas vezes na barra de espaços do Mac

No Mac, abra as Preferências do Sistema e clique em “Teclado”. Com a aba “Texto” selecionada, desmarque a opção “Adicionar ponto final com dois espaços”.

Prontinho! ⌨️