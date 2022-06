Como desativar uma sugestão no menu de compartilhamento [iPhone e iPad]

Há um certo tempo, mostramos aqui no MacMagazine como você pode desabilitar completamente as sugestões de contatos na folha de compartilhamento do iOS/iPadOS.

Isso acaba sendo ideal para quem não quer se deparar com essas sugestões, mesmo elas sendo bastante úteis para a maioria das pessoas.

Mas e se você quiser remover apenas uma pessoa dessas sugestões? É aí que entra a nossa dica de hoje! De um jeito supersimples, você pode impedir que uma pessoa apareça nessa área do sistema.

Veja, a seguir, como é fácil fazer isso. 😊

Primeiramente, abra algum app no qual a folha de compartilhamento do iOS/iPadOS possa ser aberta (como o Fotos ou um álbum/música no Música).

Quando a folha de compartilhamento estiver aberta, toque e segure o dedo em cima da sugestão de contato, localizada acima da área de compartilhamento com outros apps. Por fim, selecione “Sugerir Menos”.

Com isso, você não deverá mais ver esse contato nas próximas vezes que for abrir a folha de compartilhamento em algum app compatível com isso.

Muito simples, não acham? 😉