Mensagens: como alterar o tamanho do texto [Mac]

Há um certo tempo, mostramos por aqui como é possível facilmente ativar um ajuste para mudar o tamanho da fonte de um aplicativo de forma individual no seu iPhone/iPad.

Publicidade

No Mac, apesar de isso não ser possível, a Maçã permite que você altere o tamanho da fonte usada em certos apps — como é o caso do Notas (Notes).

Além do Notas, ela também permite que isso seja feito no Mensagens (Messages), que engloba as suas mensagens SMS/MMS e as iMessages.

Veja, a seguir, como fazer isso por aí!

Publicidade

Abra o app Mensagens e vá até Mensagens » Preferências…, na barra de menus (ou use o atalho ⌘ command , ). Em seguida, com a aba “Geral” selecionada, use o controle deslizante na parte inferior da janela para escolher o tamanho desejado (na área Tamanho do Texto).

Ao todo, a Apple disponibiliza sete tamanhos diferentes e que devem agradar a todos os usuários.

Como essa mudança ocorre em tempo real, não é necessário clicar em nenhum outro botão para que ela seja aplicada.

Muito simples! 💬