Apple emplaca anúncio entre os mais assistidos do YouTube

O vídeo produzido pela Apple “Escape from the Office” foi o oitavo anúncio mais assistido do YouTube do último ano. Como já havíamos mostrado, o curta de quase nove minutos mostra como um grupo chamado de “The Underdogs” (“Os Subestimados”, em tradução livre) sai de um emprego que os deixa insatisfeitos e cria um novo projeto com a ajuda de produtos e serviços da empresa.

A marca foi divulgada no YouTube Ads Leaderboard, ranking dos dez anúncios mais assistidos do último ano, no contexto dos Leões de Cannes de 2022, premiação destinada a propagandas. Empresas como Samsung — que teve o mais assistido —, Turkish Airlines, Amazon, Netflix, Nissan e Chevrolet também figuram na lista.

O comercial faz parte da campanha Apple at Work, que destaca recursos da Maçã voltados para o ambiente empresarial. São mostradas funções como compartilhamento de senhas Wi-Fi, FaceTime em grupo, bem como a plataforma Apple Business Essentials. Ela combina gerenciamento de dispositivos, armazenamento no iCloud, entre outras soluções para empresas com até 500 funcionários.

O anúncio da Apple impressiona por ser o mais longo de todos — enquanto todos têm entre um e dois minutos, o da Maçã aproxima-se dos nove, sendo basicamente um curta-metragem. Além disso, como observou a Adweek, o vídeo da gigante de Cupertino foi o segundo a ter mais “likes”, com mais de 100.000. O que mais teve, porém, foi o trailer da série da Netflix “Round 6”, que somou mais de 850.000 menções “Gostei”.

Abaixo, é possível conferir a lista de todos os dez anúncios mais vistos destacados pelo YouTube:

E, aqui, “Escape from the Office” da Apple:

