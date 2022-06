“Apple Glass” poderá substituir iPhone em 10 anos

E vamos com mais rumores sobre o suposto “Apple Glass”, os óculos de realidade aumentada que supostamente estão sendo desenvolvidos pela Maçã! Lembrando que esse modelo não seria o primeiro headset de realidade misturada, a ser lançado entre este ano e o próximo, mas sim uma outra geração, que teria como foco ser uma extensão do iPhone.

Publicidade

Aprofundando as especulações, o analista da empresa de pesquisa Haitong, Jeff Pu, afirmou que o suposto produto já teria entrado na fase de desenvolvimento de design. De acordo com ele, estão sendo feitos testes com materiais da Corning (que produz o Gorilla Glass) e a Hoya (empresa japonesa que também fabrica lentes de óculos de grau).

Pu adicionou, ainda, que o potencial produto entraria em fase de protótipo por volta do fim deste ano, entrando em produção em massa no segundo semestre de 2024, quando, então, poderá ser lançado.

O interessante, como já mencionou o analista Ming-Chi Kuo, é que a Apple estaria buscando substituir o iPhone pelos “Glasses” num período de até dez anos. Se for verdade, mostra pelo menos que a empresa está colocando bastante fé no novo projeto.

Disponibilidade da lente periscópio

Já falamos por aqui sobre a possível chegada de uma lente periscópio aos futuros “iPhones 15 Pro”, na época como um rumor do próprio Pu. Junto às informações relacionadas aos óculos, ele disse não ter certeza se a tecnologia que traria zoom óptico de até 5x estaria disponível em ambos os modelos Pro, ou se seria reservada ao “iPhone 15 Pro Max”.

Publicidade

Dessa maneira, é possível que a Apple crie diferenciais entre os modelos “Pro” maior e menor — atualmente, as diferenças entre o 13 Pro e o 13 Pro Max são basicamente consequência da diferença física de tamanhos, como a tela e a bateria.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac