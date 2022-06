Apple TV+ terá thriller policial inglês “Criminal Record”

O Apple TV+ anunciou hoje que terá uma nova série de oito episódios chamada “Criminal Record”. Trata-se de um thriller estrelado pelo vencedor do Oscar Peter Capaldi (“Doctor Who”) e pela indicado aos Critics Choice Awards Cush Jumbo (“The Good Wife”).

De acordo com a Apple, a série será um thriller centrado nos dois personagens, que se passará no coração da Londres contemporânea. Um telefonema anônimo atrai dois detetives brilhantes — uma jovem nos estágios iniciais da sua carreira (a sargento detetive June Lenker, interpretada por Jumbo) e um homem bem conectado, determinado a proteger seu legado (detetive inspetor-chefe Daniel Hegarty, papel de Capaldi) — para um confronto sobre um antigo caso de assassinato. A série abordará questões raciais, fracasso institucional e a busca por um meio termo em uma Grã-Bretanha polarizada.

A série, do indicado ao BAFTA Paul Rutman, está atualmente em produção (em Londres) e é produzida pela Tod Productions e pelo STV Studios. Rutman, Elaine Collins, Capaldi, e Jumbo fazem parte da produção executiva. Jim Loach (“Save Me Too”, “Oranges and Sunshine”) dirigirá os oito episódios.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.