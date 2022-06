Como alterar a cidade padrão da complicação de tempo no Apple Watch

Uma das coisas mais legais de se usar o Apple Watch é a possibilidade de personalizar os seus mostradores com as complicações que quiser. Assim, é possível criar um focado nas suas atividades físicas, no seu trabalho e até para uma viagem, por exemplo.

Por padrão, a complicação padrão da temperatura corresponde à sua localização atual. Porém, se por algum motivo você quiser acompanhar a previsão em outra cidade específica, é possível facilmente alterá-la.

Confira, a seguir, como fazer isso!

Como escolher a cidade padrão da complicação pelo iPhone

Abra o app Watch e toque em “Tempo”. Depois, selecione “Cidade Padrão” e escolha uma das localidades que você adicionou previamente ao app do iPhone.

Caso queira adicionar ou remover uma das cidades dessa lista, é preciso ir até o app Tempo.

Para adicionar uma nova cidade, toque no botão com três risquinhos (no canto inferior direito) e use a barra de pesquisa no topo para adicionar aquela que quiser. Para remover uma delas, toque nos três risquinhos (no canto inferior direito), deslize o dedo da direita para a esquerda em cima da cidade e toque no ícone da lixeira.

Como escolher a cidade padrão da complicação pelo Apple Watch

No relógio, abra os Ajustes e toque em “Tempo”. Depois, basta selecionar “Cidade Padrão” e escolher a cidade desejada.

Fácil, não?! ☀️

