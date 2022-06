Como escolher um atalho de acessibilidade na Apple TV

Já mostramos aqui no MacMagazine como você pode ativar e personalizar os itens que aparecem no atalho de acessibilidade (accessibility shortcut) do Apple Watch e do iPhone.

Assim, você consegue acessar com uma maior facilidade os diversos recursos disponibilizados pela Apple nessa área.

Além do smartwatch e dos iPhones/iPads, a Maçã também permite que você adicione e, posteriormente, use um desses atalhos em Apple TVs equipadas com o tvOS — ou seja: na Apple TV HD ou em uma das duas gerações da Apple TV 4K.

Veja, a seguir, como adicionar um atalho de acessibilidade e de como ativá-lo usando o Siri Remote que acompanha a set-top box.

Para adicionar um atalho de acessibilidade, abra os Ajustes e vá até Acessibilidade » Atalho de Acessibilidade. Em seguida, selecione quais recursos você deseja manter nesse atalho. Entre os disponíveis, estão o zoom, o VoiceOver e as descrições de áudio, por exemplo.

Com eles escolhidos, basta ativar o comando para abrir o atalho de acessibilidade. O processo dependerá de qual geração do Siri Remote você possui:

No Siri Remote de 1ª geração : pressione o botão “Menu” três vezes.

: pressione o botão “Menu” três vezes. No Siri Remote de 2ª geração: pressione o botão de voltar (representado por um “<” três vezes.

Bem fácil, não?! 📺

