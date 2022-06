Ericsson leva processo contra a Apple para o Reino Unido

Após processar a Apple por violação de patentes em cinco países (incluindo o Brasil), a sueca Ericsson acaba de estender sua ação judicial contra a gigante de Cupertino para o Reino Unido, onde seguirá buscando compensações pelo uso indevido de suas tecnologias 5G. As informações são do FOSS Patents.

Representada pela firma de advocacia Taylor Wessing, a Ericsson entrou com a ação na Alta Corte de Justiça da Inglaterra e País de Gales, no último dia 6 de junho. Ao contrário do que foi feito pela empresa aqui no Brasil, o processo não pretende barrar a venda de qualquer produto da Maçã no território britânico, mas sim obter um acordo de licenciamento de patentes relacionadas às tecnologias 5G, presentes em iPhones e iPads.

O processo mira vários representantes da Maçã no país europeu e está dividido em dois casos: o primeiro (HP-2022-000013) cita apenas a Apple Retail UK como réu, enquanto o segundo (HP-2022-000014) cita tanto ela quanto a Apple Distribution International e a Apple Inc. Não está claro, entretanto, quais patentes estão inclusas na ação.

Essa briga entre as duas empresas se arrasta desde o fim do ano passado, quando um acordo entre ambas para o uso de tecnologias 2G/3G/4G venceu e não pôde ser renovado. A Ericsson, por sua vez, acusou a Apple de má-fé por evitar o pagamento de royalties pelo uso de patentes relacionadas ao 5G.

A Apple estreou a conectividade 5G em seus produtos com a linha iPhone 12, lançada em 2020. Desde então, a empresa expandiu a tecnologia para mais modelos e a trouxe para os seus tablets, começando com o iPad Pro, em 2021.

Caso saia vitoriosa, a Ericsson deverá receber uma quantia considerável da Maçã pelo licenciamento de suas patentes. Os valores mais recentes especulados giravam em torno de US$5 por aparelho com 5G vendido.

