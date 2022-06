Google usa música de Drake para zombar dos balões verdes de SMS nos iPhones

Ora, ora, se não é o Google zombando da Apple novamente por falta de um recurso. Na verdade, a empresa aproveitou o momento perfeito e só expôs uma dor que anda causando divisão nos usuários: os temidos balões verdes de SMS no app Mensagens.

Na última sexta-feira (17/6), o cantor Drake lançou seu novo álbum “Honestly, Nevermind”, cuja terceira faixa se chama “Texts Go Green” (algo como “Mensagens de texto ficam verdes”). A música se vale do fato de que, quando uma pessoa é bloqueada no iPhone, ela não pode usufruir do iMessage (balões azuis), somente dos SMS (balões verdes) — e o mesmo acontece quando uma das pessoas não tem um iPhone.

Pegando carona nessa ideia, a conta do Android compartilhou um vídeo no Twitter ao som dessa música de Drake, com letras tirando sarro da Apple por ainda não utilizar a tecnologia RCS .

#TextsGoGreen hit us different, that’s why we had to drop this unofficial lyric explainer video #GetTheMessage 💚😏 pic.twitter.com/dPxt9yZjCG — Android (@Android) June 18, 2022 #TextsGoGreen nos afetou de maneira diferente, é por isso que tivemos que postar este vídeo explicativo não-oficial #GetTheMessage

“Se pelo menos uma equipe supertalentosa de engenheiros da Apple pudesse consertar isso. Porque isso é um problema que só a Apple pode consertar. Na verdade, eles só precisam adotar o RCS”, o vídeo provocou. Conforme afirmam, a tecnologia seria “mais segura”; além disso, seria possível enviar mensagens maiores e mídias com maior qualidade, tudo entre dispositivos rodando sistemas diferentes.

Essa não é a primeira vez que a empresa tenta pressionar a Apple a implementar o protocolo, já que a Maçã é aparentemente a única que não dá o braço a torcer. No Google I/O, ela foi alfinetada e, em outra oportunidade, um executivo até se ofereceu para ajudar. Apesar desses esforços, acredita-se que a Apple continuará preferindo priorizar o seu próprio serviço de mensagens (a não ser que alguma lei a obrigue largar mão de monopolizar o “brinquedo” no parquinho).

Provocou a Apple e ainda fez propaganda do novo álbum de Drake. Bom trabalho, Google! 😆

